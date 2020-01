VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: info biglietti Settore Ospiti e come raggiungere lo stadio

Nota ufficiale Calcio Catania

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Giovanni Paolo II” in occasione della gara Virtus Francavilla-Catania, in programma domenica 12 gennaio alle 15.00 e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20, saranno disponibili dalle ore 16.30 di venerdì 10 gennaio fino alle ore 19.00 di sabato, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti, riservati ai possessori della tessera “Cuore Rossazzurro”, sono in vendita al prezzo di € 10 + € 1,50 per i diritti di prevendita. Per l’acquisto dei tagliandi validi per il Settore Ospiti e per l’accesso al Settore è necessario esibire il documento di riconoscimento.

Canali di distribuzione

Online: www.vivaticket.it

Punti vendita Vivaticket

Punti vendita Vivaticket in tutta Italia

A Catania:

Box Office Catania c/o La Feltrinelli – Via Etnea 285

Box Office Sicilia – Via G. Leopardi 95

D’Annunzio Viaggi – Via D’Annunzio 70

Freefly Tour – Via Manzoni 75

Jenia Viaggi – Piazza San Placido 5

La Tabaccheria di Caraffa Alessandra – Via Lavaggi 50

Punto Ticket – Viale delle Libertà 91

Tabaccheria Caniglia – Villaggio Sant’Agata – Zona B, 133/134/135

In provincia di Catania:

Manolo Tour – Via Stazione 26 – Aci Castello

Erg Viaggi – Via Vittorio Emanuele 93 – Aci Catena

Akuana Viaggi – Piazza R.Cantarella 24 – Aci Sant’Antonio

Calatina Tour – Via Roma 26 – Caltagirone

Tiger Travel – Piazza Mons.Alessi 9 – Giarre

Isabel Viaggi – Via Umberto 56 – Randazzo

Nota diffusa dalla Virtus Francavilla Calcio

Per il settore ospiti, come da disposizione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e ribadito in sede di Gos, l’acquisto dei tagliandi sarà possibile solo ed esclusivamente per i POSSESSORI DI TESSERA DEL TIFOSO.

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LO STADIO “GIOVANNI PAOLO II” DI FRANCAVILLA FONTANA

da Aeroporto del Salento (BR): Strada Statale 379/Strada Statale 379 di Egnazia e delle Terme di Torre Canne/SS379 da Contrada Baroncino e Via Maestri del Lavoro d’Italia – SS7 in direzione di SP26 a Francavilla Fontana. Uscita Francavilla Fontana Nord da SS7 – SP26 in direzione di Via Suor Antonietta Zullino a Francavilla Fontana

da Bari: SS16 fino a Fasano. Uscita SS 16 da SS16 – SP9, SP16 e SP26 in direzione di Via Suor Antonietta Zullino a Francavilla Fontana

da Lecce: SS16 in direzione di SS613 – SS613 e SS7 in direzione di SP26 a Francavilla Fontana. Uscita Francavilla Fontana Nord da SS7

da Taranto: SS7 a Taranto da SS172 – SS7 in direzione di SP50 a Francavilla Fontana. Uscita Francavilla F. Ovest da SS7 – SP50 in direzione di Via Suor Antonietta Zullino a Francavilla Fontana

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***