VITERBESE – CATANIA: arbitra Meraviglia. Laziali sempre vittoriosi, ultimo precedente rossazzurro a Reggio

Sono stati designati gli arbitri per la 23/a giornata del campionato di Serie C. Viterbese-Catania, match valido per il girone C, sarà diretto da Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato da Francesco Di Monte (Chieti) e Francesco Ciancaglini (Vasto).

Meraviglia ha diretto due partite del Catania risalenti alla passata stagione: il successo per 2-1 maturato contro il Siracusa tra le mura amiche in campionato e l’1-1 dei Play Off a Potenza. In questo torneo di Lega Pro, invece, ha arbitrato Reggina 1-0 Catania. Tre sono anche i precedenti con la Viterbese, a cui il “fischietto” toscano porta bene. I laziali, infatti, hanno sempre vinto finora nelle gare dirette da Meraviglia. Spicca un 2-0 inflitto al Rieti (Serie D 2015/16), un 6-1 nella Poule Scudetto di D al cospetto del Bellinzago e l’1-2 sul campo del Trapani (Coppa Italia Serie C 2018/19).

