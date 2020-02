BERRETTI: Catania corsaro in Campania, decide Rossitto

Importante vittoria per il Catania Berretti, che è riuscito a piegare la resistenza dell’Avellino in terra campana. A decidere l’incontro il gol del solito Luigi Rossitto, capitano e migliore marcatore rossazzurro salito a quota 11 reti stagionali. Rete messa a segno al 49′ del secondo tempo che vale lo 0-1. Si tratta dell’ottava vittoria in questa stagione per il giovane Elefante, quinta esterna e decimo risultato utile consecutivo.

