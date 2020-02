Primi gol per l’ex attaccante del Catania Matteo Di Piazza con la maglia del Catanzaro. La formazione giallorossa si è aggiudicata l’anticipo della 25/a giornata del girone C di Serie C sul campo del Rieti, imponendosi con il risultato di 4-1. Doppietta siglata da Di Piazza. A segno anche Tulli e Giannone. Persano autore dell’unico gol dei padroni di casa. Calabresi in dieci per l’espulsione di Martinelli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***