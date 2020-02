DA BOGDAN A SARNO: gli ex Catania in gol nel fine settimana

Nell’ambito del calcio professionistico sei giocatori con trascorsi in casacca rossazzurra hanno trovato la via del gol nel weekend, contribuendo a fornire il proprio contributo per le rispettive squadre di militanza. In Serie B è stato il difensore Luka Bogdan – attualmente in forza al Livorno – andato a segno nel 2-2 esterno contro il Pordenone. In C, invece, oltre alla doppietta di Matteo Di Piazza nel 4-1 del Catanzaro a Rieti, si segnalano le realizzazioni di Emanuele Catania, Vincenzo Sarno, Mirco Antenucci e Mattia Bortolussi. Il primo ha trasformato un calcio di rigore, festeggiando il 4-1 inflitto dalla Sicula Leonzio al malcapitato Potenza; il secondo si è invece messo in evidenza realizzando un gol ed un assist nel 2-2 della Triestina sul campo dell’Arzignago; il terzo ha portato momentaneamente il vantaggio il Bari a Monopoli (gara terminata 2-2); il quarto, infine, è entrato nel tabellino dei marcatori al cospetto del Gozzano, sconfitto per 4-1 dal Novara nel derby piemontese.

