CATANIA: aspettando Curiale, in allenamento si mette in evidenza Rossitto

E’ già arrivato in doppia cifra con la maglia della Berretti. L’attaccante classe 2001 Luigi Rossitto continua a mettersi in bella mostra nelle giovanili rossazzurre, non a caso viene preso in considerazione anche da mister Cristiano Lucarelli. Il ragazzo partecipa agli allenamenti con la prima squadra, è stato convocato in qualche occasione facendo anche il suo esordio nella gara casalinga con il Monopoli. Mercoledì pomeriggio ha realizzato una doppietta nella partitella disputata a Torre del Grifo, confermando i progressi evidenziati. Nel frattempo Lucarelli attende il recupero di Davis Curiale, che ieri ha corso a bordo campo e non dovrebbe rientrare prima del mese di marzo.

