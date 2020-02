GOMEZ: l’ex Catania vola in Champions, contribuendo al poker atalantino

L’ex Catania Alejandro Gomez entusiasta dopo l’incredibile 4-1 inflitto dall’Atalanta al Valencia agli ottavi di finale d’andata di Champions League (qui gli highlights dell’incontro). L’argentino non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma è stato incontenibile nell’arco dei 90′ confermando di essere elemento prezioso nello scacchiere tattico di mister Gian Piero Gasperini. Ai microfoni di Sky ha così esternato tutta la propria gioia:

“Penso che sapevamo dove colpire e come giocare la partita perché l’avevamo preparata molto bene in settimana, avevamo le idee chiare di come muoverci dentro il campo. Abbiamo concretizzato le occasioni da gol create e credo sia un risultato molto buono. E’ qualcosa di straordinario e sicuramente rimarrà nella storia per tutta la vita. Non ci voleva il gol subito ma andiamo a Valencia con un margine di vantaggio importante“.

