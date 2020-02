CATANIA: calciatori offensivi attualmente in rosa, 16 gol in 6. Mazzarani e Curiale i più prolifici

Considerando centrocampisti offensivi e punte che fanno attualmente parte della rosa del Catania, nella stagione regolare (Coppa Italia inclusa) sono andati a segno sei giocatori per un totale di 16 reti complessive: Kevin Biondi a quota 2, Andrea Mazzarani 5, Gabriele Capanni 1 (con la maglia del Novara), Davide Di Molfetta 2, Kalifa Manneh 1 (tra le fila della Carrarese), Davis Curiale a 5 (ora infortunato). A secco di gol invece Alessio Curcio e Maks Barisic. Dati che confermano chiaramente le difficoltà in fase realizzativa del Catania che, peraltro, a gennaio si è privato di elementi che avevano dato un discreto contributo in zona gol come Matteo Di Piazza e Francesco Lodi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***