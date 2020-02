CATANIA – TERNANA: il film fotografico della partita

Ennesimo pareggio per il Catania, che non va oltre lo 0-0 contro la Ternana. Stesso risultato maturato al cospetto degli umbri nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C, sempre allo stadio “Angelo Massimino”, ma stavolta la squadra di Lucarelli spreca una ghiottissima opportunità su calcio di rigore con Mazzarani. Tifosi a sostegno in Curva Nord fino al triplice fischio e oltre, manifestando tutta la propria vicinanza nei confronti della squadra, spronata a dare il massimo fino alla fine. Presente anche un gruppetto di sostenitori provenienti da Terni nel Settore Ospiti. Gli ultras della Sud, invece, continuano a disertare. Un po’ di amarezza nei volti dei rossazzurri per la mancata vittoria.

Riportiamo di seguito una serie di scatti fotografici realizzati dalla tribuna stampa dell’impianto sportivo etneo, ripercorrendo l’atmosfera che ha accompagnato le due squadre nel corso del match:

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***