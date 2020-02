CATANIA – TERNANA: probabili formazioni, Mazzarani in campo dal primo minuto?

Le probabili formazioni del match Catania-Ternana valevole per la 27ª giornata del Girone C di Serie C e in programma oggi alle ore 15:00 presso lo stadio “Angelo Massimino”.

Per l’incontro casalingo odierno si contano quattro assenze tra le fila dei rossazzurri: lo squalificato Rizzo e gli infortunati Curiale, Saporetti e Noce. Pertanto, nel consueto 4-2-3-1 di partenza spetterebbe a Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto presidiare la retroguardia con Furlan in porta, in mezzo Vicente-Salandria e Biondi, Mazzarani e Di Molfetta a supporto dell’unica punta di ruolo Beleck.

Alla luce delle assenze di Defendi, Suagher, Salzano, Marcone e Gian Marco Nesta, gli umbri dovrebbero disporsi in campo con il modulo 4-3-1-2. Davanti al portiere Iannarilli agirebbero i difensori Parodi, Diakitè, Bergamelli e Mammarella, con Paghera, Proietti e Palumbo a comporre il centrocampo e Partipilo schierato come trequartista alle spalle delle due punte Ferrante e Marilungo.

Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online da Eleven Sports e, radiofonicamente, da Bella Radio (FM 103.7).

