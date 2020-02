CATANIA – VIBONESE: valore mercato rose a confronto

Domenica si disputerà Catania-Vibonese, partita valida per la 29/a giornata del girone C di Serie C ed in programma allo stadio “Angelo Massimino”. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione presso Transfermarkt, la valutazione di mercato della rosa attualmente a disposizione di Cristiano Lucarelli sarebbe pari a 4.55 milioni. Tommaso Silvestri, Jacopo Furlan (300mila euro), Marco Biagianti, Jacopo Dall’Oglio (275mila), Davis Curiale e Andrea Mazzarani (250mila) i giocatori che avrebbero il valore di mercato più importante.

La valutazione dell’organico della Vibonese di Giacomo Modica, invece, sarebbe in questo momento di 3.03 milioni. Nicolas Bubas, Leonardo Taurino (225mila), Alex Redolfi, Fabio Tito (200mila), Mario Pugliese e Filippo Berardi (175mila) i calciatori economicamente più rappresentativi della formazione calabrese.

