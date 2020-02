ESPOSITO (Fermana): “Sarno e Lodi molto forti, tanta fisicità nel girone C”

Ex centrocampista della Sicula Leonzio, ora in forza alla Fermana, Gianluca Esposito fa un paragone tra il girone B e C della Serie C con un occhio al prossimo avversario, la Triestina. Ecco quanto evidenziato da cronachefermane.it:

“Questo girone è molto combattuto e non sai mai come una gara va a finire: nessun risultato è mai scontato. Nel girone C si gioca meno la palla, c’è molta fisicità in ogni momento della gara. Triestina? Conosco personalmente bene Sarno e poi Lodi, che ho affrontato da avversario per quattro anni, quando lui ha vestito la maglia del Catania. Sono molto forti e dobbiamo andare lì come stiamo facendo adesso, correre su ogni pallone e dare il massimo, ogni contrasto deve essere come l’ultimo”.

