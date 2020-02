CAVESE: Leonzio e Catania, aquilotti contro il tabù siciliano

In attesa del fischio d’inizio dello stadio “Romeo Menti”, la Cavese non riesce a piegare la resistenza di una formazione siciliana in competizioni ufficiali da circa un anno. Precisamente dal 3 marzo 2019. Allora gli aquilotti vinsero al cospetto del Siracusa per 2-0 con doppietta di Fella. Poi, zero vittorie fino ad arrivare ad affrontare, in questa stagione, Sicula Leonzio e Catania nelle gare d’andata del campionato, perdendo rispettivamente 3-1 e 4-0 in trasferta. Questo pomeriggio ci sarà ancora una volta il Catania sulla strada della Cavese.

