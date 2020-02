LA DOMENICA ALLO STADIO: “Siamo tornati perchè questa squadra non ha nient’altro che Noi”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord, dopo lo 0-0 maturato in Coppa Italia Serie C contro la Ternana:

“Non siamo quelli dei momenti facili. Non siamo quelli dei selfie. Non siamo quelli con l’abitudine alle vittorie semplici. Siamo quelli che sanno di dovere esserci quando il momento lo richiede. Siamo quelli che hanno lavorato giorno per giorno per capire cosa diavolo accadeva quando di facciata si sprecavano le dichiarazioni rassicuranti. Siamo quelli che hanno visto cadere il muro di menzogna alzato da impresari di rappresentazioni senza sostanza. Oggi c’è stata la conferma di una proprietà che si è sciolta come neve al sole… Lo avevamo detto, previsto quando tanti facevano finta di niente. Si è deciso di tornare perché questa squadra non ha niente altro che Noi. Sapevamo che ci avrebbero lasciato macerie fuggendo via. “Noi siamo il calcio Catania”, cantiamolo insieme, cantiamolo ancora finché si potrà… Ancora, ancora, ancora e sempre… Per non doverci pentire un giorno di non averlo fatto adesso… Perché non è mai abbastanza… “Noi siamo il calcio Catania”, avevamo ragione Noi… E siamo venuti a riprenderti Amore Nostro, Ragione di Vita”.

