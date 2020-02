LODI (Triestina): “Possiamo essere la grande sorpresa dei Play Off”

Ai microfoni de Il Piccolo, l’ex centrocampista Catania Francesco Lodi commenta i suoi primi mesi vissuti con la maglia della Triestina dopo avere lasciato la Sicilia:

“Mi avevano sempre parlato bene di Trieste, come di una città bella e molto accogliente. Adesso ho potuto constatarlo di persona, e anche la famiglia si trova bene. Molto positivo sotto tutti i punti di vista: su quello sportivo si poteva fare qualcosina in più per le qualità che ha la squadra, ma dopo le due sconfitte di gennaio credo che quello delle ultime partite sia un buon cammino. Ed è molto positivo anche l’ambientamento alla città. Il clima nello spogliatoio deve essere sempre molto alto, perché questo aiuta a ottenere i risultati. E non è detto che non si possa essere proprio noi la grande sorpresa dei play off: io me lo auguro, a mio parere ci sono tutti i presupposti”.

