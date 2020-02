CATANIA: settimo appuntamento stagionale con una squadra calabrese, dal ko del “Granillo” allo 0-0 con la Reggina

BILANCIO STAGIONALE CON FORMAZIONI CALABRESI

Vittorie: 2

Pareggi: 1

Sconfitte: 3

Gol fatti: 2

Gol subiti: 9

Differenza reti: -7

Domenica pomeriggio per la settima volta in questa stagione i rossazzurri affronteranno una formazione calabrese. Fa ancora male il 5-0 della Vibonese. Durissima lezione di calcio impartita dalla squadra di mister Modica che prese a sberle, il 20 ottobre scorso, la formazione guidata da Camplone che pagò con l’esonero. Catania praticamente mai sceso in campo che, prima di allora, sempre in Calabria riportò un’altra sconfitta cedendo i tre punti alla Reggina. 1-0 al “Granillo”, decise il gol di Corazza sfruttando una dormita dell’intero reparto difensivo.

A novembre, invece, sonoro 3-0 del Catanzaro dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio. L’8 dicembre, sofferta vittoria di misura per l’Elefante al cospetto del Rende con la firma di Biondi nelle battute iniziali. Nello stesso mese, vendetta sportiva in Coppa Italia riuscendo ad imporsi il Catania sul Catanzaro al “Ceravolo” per effetto del gol di capitan Biagianti al 77′. Infine, lo 0-0 interno con la capolista Reggina uscendo a testa alta dal confronto.

