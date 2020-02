IL CATANIA SU RAI SPORT: tre vittorie negli ultimi due anni

A distanza di mesi da Catania 4-0 Cavese disputata il 25 settembre scorso, una partita dei rossazzurri viene nuovamente trasmessa da Rai Sport. Elefante ancora di scena al “Massimino” e che, prima del poker inflitto ai campani, non vinceva in diretta Rai da Foggia 1-2 Catania di Coppa Italia del 5 agosto 2018. Negli ultimi due anni sono state le uniche affermazioni degli etnei davanti alle telecamere del canale televisivo italiano, insieme a Catania 1-0 Virtus Francavilla decisa da Tedeschi a gennaio 2018. Per il resto, sempre dal 2018 ad oggi, si segnalano i pareggi esterni ai Play Off al cospetto di Trapani (1-1) e Feralpisalò (1-1), il ko per 1-0 sul campo della Robur Siena, lo 0-0 e lo 0-2 amari in campionato (2017/18) rispettivamente contro Juve Stabia e Trapani.

