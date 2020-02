LUCARELLI: il “Menti” porta bene, ancora un colpo da tre punti a Castellammare

Il clima dello stadio “Romeo Menti” è tradizionalmente caldo, sia che giochi la Juve Stabia che la Cavese, con due tifoserie molto appassionate. E’ stato così anche domenica, quando il Catania ha affrontato gli aquilotti nell’impianto sportivo di Castellammare di Stabia. Un campo che conferma di portare bene all’allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli. Il match si è infatti concluso con il risultato di 0-1 e rete di Andrea Mazzarani, come tre anni fa. Allora però Mazzarani entrò nel tabellino dei marcatori allo scadere della ripresa. Secondo confronto da allenatore a Castellammare per Lucarelli ed ancora una volta tre punti in tasca per il Catania alla guida del tecnico livornese.

