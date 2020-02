LEGA PRO: partnership ufficiale con RDS

Nota ufficiale Lega Pro

Vivere le emozioni della C e raccontarle per farle rivivere.

La Lega Pro si “sintonizza” sempre più con i 17 milioni di tifosi e appassionati delle sue 60 squadre.

Nasce con questo obiettivo la partnership Lega Pro e RDS 100% Grandi Successi.

RDS diventa così “Official Radio Partner” della Lega Pro per un percorso comune con tappe che prevedono ampi spazi di visibilità sulla C, dedicati ai suoi club.

L’accordo, inoltre, prevede attività di intrattenimento ed animazione in competizioni clou come Coppa Italia, Play-off e Supercoppa, la sinergia per l’ideazione di contenuti editoriali sui canali digitali della Lega Pro e la collaborazione con la concessionaria pubblicitaria di RDS per la realizzazione di progetti speciali.

PROFILO LEGA PRO

La Lega Pro, Lega Italiana del Calcio Professionistico, associa le società affiliate alla FIGC che partecipano al Campionato di calcio professionistico della Serie C, il più grande d’Italia. Con 60 squadre presenti in 17 regioni italiane, conta 1.230 calciatori professionisti tesserati, 12.770 calciatori dei settori giovanili, e 318 calciatori in quarta categoria. Ha un bacino di utenza di 17 milioni di appassionati ed ha coinvolto, nel girone di andata di questa stagione, oltre 1.5 milioni di spettatori. Nella scorsa stagione agonistica, ha realizzato quasi 500 iniziative sociali in campo e sugli spalti. Lega Pro nasce a Firenze, il 13 luglio 1959, per volere di Artemio Franchi. Dal 6 novembre 2018 è guidata dal Presidente Francesco Ghirelli. I Vicepresidenti sono Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon.

PROFILO RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Fondata nel 1978 da Eduardo Montefusco, RDS 100% grandi successi è oggi la principale radio italiana di flusso con oltre 5,6 milioni di ascoltatori. L’esperienza e la capacità di dosare innovazione e professionalità hanno trasformato l’azienda nell’Entertainment Company che oggi riesce a differenziare la proposta su più piattaforme e segmentando, secondo l’interesse dei pubblici, la programmazione quotidiana. Gli ingredienti di questo mix sono principalmente i contenuti musicali di grande qualità, integrati con la giusta dose di attualità, sport e servizio; RDS 100% grandi successi, è considerata punto di riferimento sensibile e attento ai temi dell’innovazione tecnologica e digitale, alle community e lifestyle. Consolidare il posizionamento su “music & entertainment experiences” vuol dire anche attenzione verso gli ascoltatori, vero motore della programmazione come degli eventi live: RDS 100% grandi successi conduce le persone nel cuore di un’iniziativa e le trasforma nelle vere protagoniste di una esperienza unica.

