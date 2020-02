MAZZARANI: “falso nueve”? Esperimento non riuscito in passato…

Tra le ipotesi per il reparto offensivo del Catania in vista di Castellammare di Stabia, spicca anche quelle relativa ad un possibile impiego di Andrea Mazzarani nel ruolo di punta centrale. Un “falso nueve” per non dare punti di riferimento alle difese avversarie. Esperimento già effettuato poco tempo fa da mister Cristiano Lucarelli, facendo subentrare Mazzarani a Barisic al 70′ di Ternana-Catania di Coppa Italia, con scarso esito.

In precedenza, anche durante la stagione 2016/17 con Pino Rigoli e Giuseppe Pulvirenti al timone l’ex giocatore della Salernitana ricoprì tale ruolo in casacca rossazzurra, con risultati però poco incoraggianti. Al momento Barisic è il calciatore per caratteristiche più funzionale a sopperire all’assenza dell’infortunato Davis Curiale, ma si avverte la mancanza di una punta effettiva di ruolo.

