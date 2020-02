GIAMMARIOLI (D.S. Gubbio): “Penso che Cacia attenda una chiamata dalla B…”

Il Direttore Sportivo del Gubbio Stefano Giammarioli fa il punto della situazione circa l’interesse manifestato per Daniele Cacia, profilo seguito anche dal Catania. Queste le sue parole ai microfoni di tuttoc.com: “Ho un ottimo rapporto con lui, ma non credo proprio che sia disposto ad accettare una proposta dalla C. Penso che attenda una chiamata dalla Serie B”. Cacia, pertanto, sembra più orientato ad accettare un eventuale trasferimento in cadetteria.

