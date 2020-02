MBENDE: “Interesse di club di B? Penso solo al Catania ed a raggiungere i Play Off”

Il difensore del Catania Emmanuel Mbende, parlando con un misto di italiano ed inglese, commenta brevemente in sala stampa la vittoria contro il Picerno:

“E’ stato molto difficile per noi. Poi il mister ha cambiato qualcosa nel sistema di gioco e dopo i due gol è stato più facile, difendendo il vantaggio. Meglio con la difesa a tre? Dipende dagli avversari che affronti. L’importante è che tutti sul campo lavorino al meglio delle loro possibilità, al di là del modulo adottato. Squadre di Serie B interessate a me? Io penso solo al Catania e lavorare in funzione del raggiungimento dei Play Off, al mio presente. E’ più importante per me giocare bene partita dopo partita”.

