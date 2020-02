PANCHINA D’ORO: l’ex Catania Caserta per la C, premio speciale per Mihajlovic

Importante riconoscimento per l’ex Catania Fabio Caserta, la Panchina d’Oro. Il tecnico calabrese ha ricevuto a Coverciano il premio di migliore allenatore dello scorso campionato di Serie C. Stagione importante perchè ha sancito la vittoria del girone C con la Juve Stabia che, oggi, lotta per la salvezza tra i cadetti. Da sottolineare, poi, il premio speciale per il settore tecnico assegnato ad un altro ex rossazzurro, Sinisa Mihajlovic. Lo ha annunciato a Coverciano, nell’ambito della premiazione, il capo del settore tecnico della Figc Demetrio Albertini, che ha consegnato il riconoscimento a Riccardo Bigon, D.S. del Bologna.

