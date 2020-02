SCHIRA: “Lo Monaco, ci aspettavamo qualche zampata delle tue sul mercato…”

Nicolò Schira, editorialista per tuttoc.com, vota gli operatori di mercato che si sono distinti nel bene e nel male in Lega Pro, attribuendo un ‘5’ a Pietro Lo Monaco. Questo il proprio giudizio sulle mosse del dirigente di Torre Annunziata:

“Ovviamente la partita più importante si gioca extra-campo, ma da un vecchio bucaniere del mercato quale l’ormai ex ad rossazzurro (nelle scorse ore è stato formalizzato dal Cda catanese il cambio di carica) ci aspettavamo qualche zampata delle sue. Invece oltre alle numerose cessioni sono arrivati ragazzini che potrebbero non bastare per blindare il pass playoff. Lavoro doppio per Cristiano Lucarelli, che nelle difficoltà però si esalta”.

