CALENDARIO: quattordici gare di campionato da giocare, il percorso rossazzurro fino ad aprile

Quattordici partite di campionato rimanenti, più la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Ternana in programma giovedì 13 febbraio. Questo il percorso sportivo del Catania da qui al 26 aprile, data in cui si disputerà l’ultima giornata del torneo di Serie C 2019-20.

Gli impegni di campionato sono equamente suddivisi tra casa e trasferta, tra cui un doppio turno interno con Reggina e Ternana avversarie dei rossazzurri e i due appuntamenti ravvicinati in terra pugliese al cospetto di Bisceglie e Bari. Non meno ostiche si presentano le sfide che vedranno il Catania affrontare Picerno, Catanzaro e Casertana, mentre gli ultimi tre avversari in ordine di tempo saranno Rieti, Rende e Teramo.

Si tratta di gare fondamentali per conquistare punti in chiave salvezza, obiettivo dichiarato dallo stesso tecnico Lucarelli dopo la sconfitta interna con il Monopoli. 7-8 punti potrebbero essere sufficienti per raggiungere lo scopo e concludere dignitosamente la stagione corrente auspicando novità sul fronte societario.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***