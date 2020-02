SERIE C: il Potenza “aiuta” il Catania, che sale al settimo posto

Sorpasso per il Catania che, in virtù del 2-1 inflitto al Picerno, scavalca il Teramo al settimo posto in classifica. Gli abruzzesi, infatti, dopo il successo di Rieti sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Potenza per 1-0. Incontro deciso dalla rete di Murano al 64′. Adesso il Catania occupa 41 punti, il Teramo 40. Alle loro spalle Vibonese (prossima avversaria dei rossazzurri) e Viterbese a quota 38, rispettivamente vittoriose al cospetto di Virtus Francavilla (2-1) e Bisceglie (0-1).

ULTIM’ORA: 28/a giornata Serie C, tutti i risultati e la classifica

