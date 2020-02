SERIE C: salta ancora una volta la panchina del Rieti

Situazione estremamente delicata in casa Rieti. La classifica del girone C vede i laziali collocati all’ultimo posto e si fa sempre più difficile evitare la retrocessione diretta. La società prova per la quarta volta in questa stagione a dare una scossa alla squadra, cambiando guida tecnica. Precedentemente hanno lasciato la panchina reatina Alberto Mariani, Lorenzo Pezzotti e Bruno Caneo. Adesso è toccato a Roberto Beni abbandonare l’incarico di allenatore della prima squadra.

