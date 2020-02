Curioso dono per l’attore e regista Carlo Verdone, presente a Catania insieme con Anna Foglietta e Rocco Papaleo per la presentazione del film “Si vive una volta sola”. I tre hanno sfoggiato la maglietta del Calcio Catania. Da notare, in particolare, la divisa donata a Verdone con il suo nome e la numero 27 classica di capitan Marco Biagianti. Presente in foto anche il tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli.

