L’aggiornamento del prospetto disciplinare in casa Catania vede il difensore Luca Calapai squalificato per recidività in ammonizione, essendo giunto alla quinta infrazione. Sono invece otto i rossazzurri in regime di diffida e, quindi, squalificati al prossimo cartellino giallo: Marco Biagianti, Kevin Biondi, Jacopo Furlan, Andrea Mazzarani, Emmanuel Mbende, Giovanni Pinto, Giuseppe Rizzo e Nana Welbeck.

