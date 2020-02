VERSO CATANIA – REGGINA: Lucarelli e Toscano, precedenti mai banali

Si avvicina il fischio d’inizio di Catania-Reggina. Dando un’occhiata ai precedenti dei due allenatori, ci accorgiamo come Cristiano Lucarelli non abbia mai pareggiato finora contro gli amaranto. Si registrano infatti due vittorie ed una sconfitta: Messina 2-0 Reggina (Lega Pro 2016/17), Reggina 2-1 Catania (Serie C 2017/18) e Catania 2-1 Reggina (Serie C 2017/18). Al cospetto di formazioni allenate da Domenico Toscano, invece, lo score è di una vittoria (Catania 2-0 Feralpisalò Play Off 2017/18) ed un pareggio (Feralpisalò 1-1 Catania Play Off 2017/18). Lucarelli, quindi, imbattuto contro Toscano. A proposito dell’attuale tecnico amaranto, il bilancio delle gare disputate col Catania è in perfetto equilibrio: un successo (Reggina 1-0 Catania Serie C 2019/20), un pareggio (Feralpisalò 1-1 Catania Play Off 2017/18) ed un ko (Catania 2-0 Feralpisalò Play Off 2017/18). Partite, in generale, decise da non più di due gol di scarto e sempre aperte, mai banali.

