VERSO CATANIA – TERNANA: Lucarelli, vittoria con più di un gol di scarto senza subirne. In Coppa è successo 3 volte su 15

Quindici partite di Coppa Italia Serie C vissute in panchina da mister Cristiano Lucarelli. Il bilancio delle gare finora disputate da formazioni allenate da Lucarelli vede il tecnico livornese vittorioso in 8 occasioni e sconfitto 5 volte, con un pareggio. Contro la Ternana c’è un 2-0 da ribaltare e non sarà affatto semplice. In questa competizione, finora, solo in tre circostanze le squadre di Lucarelli hanno siglato più di un gol di scarto senza subirne. Ci riferiamo alla stagione 2016/17 e 2017/18: due volte nel primo caso (2016), alla guida dell’ACR Messina battendo proprio il Catania (2-0) e la Vibonese (2-0); nel 2017, invece, il 6-0 in favore del Catania ai danni dell’Akragas.

