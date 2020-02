VERSO CATANIA – TERNANA: Silvestri rientra dalla squalifica di Coppa, Curcio in forse

Dopo avere scontato il turno di squalifica nella semifinale d’andata, in occasione del match di ritorno di Coppa Italia Serie C il Catania potrà disporre del centrale Tommaso Silvestri. Importante recupero per il reparto arretrato rossazzurro. Mister Cristiano Lucarelli, però, dovrà valutare la disponibilità del trequartista Alessio Curcio, uscito malconcio dal campo di Castellammare di Stabia per via di un risentimento muscolare. Ancora assenti gli acciaccati Davis Curiale e Jacopo Dall’Oglio.

