PUNTI E GOL FATTI/SUBITI: le statistiche del Catania aggiornate. Risveglio fuori casa. Furlan, porta inviolata per la settima volta

Aggiornamento statistico sul Catania 2019-20 dopo la vittoria ottenuta domenica in casa della Cavese. La squadra rossazzurra è tornata a festeggiare un successo esterno in campionato che mancava dall’1 dicembre, quando si impose a Rieti con il risultato di 4-1. Per l’occasione, Andrea Mazzarani ha ritrovato la via del gol dopo tre mesi e per di più in uno stadio che l’aveva visto già protagonista due stagioni fa contro la Juve Stabia, quando fu autore della rete decisiva allo scadere. Il fantasista romano è salito a quota sei nella classifica marcatori, confermandosi quale giocatore più prolifico della compagine etnea. Il portiere Jacopo Furlan, dal canto proprio, ha mantenuto i legni intatti per la settima volta in questa stagione, nella gara che ha segnato l’esordio di Steve Beleck, trentatreesimo giocatore schierato dal Catania nel campionato 2019-20.

I rossazzurri attualmente occupano l’ottava posizione in classifica con trentasei punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi e nove sconfitte in venticinque partite giocate. Tra le mura amiche gli etnei hanno vinto sette incontri, pareggiandone quattro e perdendone soltanto uno. Quinto migliore attacco del campionato (34). Stesso numero di reti all’attivo sia in casa che in trasferta (17). Gli otto gol subiti al “Massimino” fanno si che Catania sia al momento la terza miglior difesa casalinga del Girone C al pari della Vibonese. Tuttavia il rendimento esterno resta comunque impietoso: tre vittorie, due pareggi e otto sconfitte. Abbastanza eloquente il dato sui gol subiti in trasferta (28), che rendono la retroguardia etnea tra le più perforate del proprio raggruppamento in campo esterno: peggio hanno fatto soltanto Rende e Rieti con trenta reti incassate a testa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***