VICENTE: ritorno a Castellammare da protagonista, ricordando i bei tempi in Campania

Sesta apparizione stagionale con la maglia del Catania per Bruno Leonardo Vicente. Il centrocampista brasiliano classe 1989 ha sfoderato per il momento la sua migliore performance da calciatore rossazzurro. Pian pianino sta entrando negli schemi di mister Lucarelli e domenica – sarà anche l’aria di Castellammare che gli ha ricordato i bei tempi vissuti con la Juve Stabia conquistando la promozione in B lo scorso anno – ma contro la Cavese si è rivelato uno dei migliori in campo. Lavoro eccellente in fase d’interdizione, numerosi palloni conquistati, buona capacità di avviare l’azione e visione di gioco. Rispetto alle primissime apparizioni in cui si presentava abbastanza macchinoso, Vicente ha fornito segnali incoraggianti. Necessita di ulteriore minutaggio. L’auspicio è che il match disputato al “Romeo Menti” rappresenti il trampolino di lancio per le gare successive.

