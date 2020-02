VERSO CATANIA – VIBONESE: Beleck titolare o nuova chance per Curcio falso nueve?

Potrebbero registrarsi pochi cambiamenti per quanto concerne la scelta dei calciatori offensivi nello scacchiere tattico di Lucarelli, in vista del match di domenica pomeriggio con la Vibonese al “Massimino”. Probabile che Beleck torni in campo dal 1′, ma la prestazione di Curcio impiegato come falso nueve nel 4-2-3-1 a Potenza non è passata inosservata e chissà che l’ex Vicenza non venga confermato in tale ruolo. Per il resto si va verso il contemporaneo impiego dal 1′ di Capanni e Di Molfetta.

