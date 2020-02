VERSO CATANIA – VIBONESE: nuovo impegno casalingo per tracciare il solco della continuità

Per la terza domenica consecutiva il Catania sarà impegnato tra le mura dello stadio “Angelo Massimino”. Questa volta l’avversario di turno sarà la Vibonese, squadra che all’andata inflisse una pesantissima lezione di calcio ai rossazzurri. Un 5-0 privo di attenuanti per la formazione allora guidata da Andrea Camplone, tecnico che a stretto giro di posta avrebbe incassato l’esonero.

A distanza di tempo la “manita” subita in Calabria brucia ancora, un motivo in più per inseguire quel successo casalingo che manca in carniere dal 22 gennaio scorso, quando l’Avellino venne superato per 3-1. Nel frattempo gli etnei hanno fatto bottino pieno in trasferta contro Cavese e Picerno, dimostrando in particolar modo di saper vincere soffrendo.

La Vibonese sta vivendo il suo miglior momento stagionale, in quanto è reduce da tre vittorie consecutive a spese di Viterbese, Casertana e Virtus Francavilla. Queste gare hanno confermato le capacità realizzative della squadra allenata da Giacomo Modica, terzo miglior attacco del Girone C con 46 reti e imbattuta fuori casa dal mese di novembre. Servirà quindi un Catania in giornata di grazia per venire a capo della questione e continuare a tracciare il solco della continuità in campionato.

