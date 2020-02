VERSO CATANIA – VIBONESE: quella cinquina brucia ancora…

Quarto risultato utile consecutivo in campionato per il Catania che, adesso, si appresta ad ospitare la Vibonese. Non c’è tempo da perdere, dopo gli sforzi di mercoledì la squadra di Cristiano Lucarelli è pronta a riservare attenzione massima all’impegno di domenica pomeriggio al cospetto dei calabresi. La formazione rossoblu evoca il ricordo da incubo della gara d’andata. Era il 20 ottobre, in un pomeriggio soleggiato a Vibo Valentia i padroni di casa scrissero una pagina di storia indelebile non solo piegando la resistenza del Catania, ma facendolo con un clamoroso ed umiliante 5-0.

Rossazzurri in ginocchio, tifosi etnei che disertarono lo stadio nel corso della ripresa e mister Andrea Camplone pagò con l’esonero. Una cinquina che ancora oggi fa male e brucia per come è maturata. Lasciando completamente l’iniziativa alla Vibonese, senza opporre resistenza ad una compagine che si sta confermando tra le più belle realtà del girone C ma, allora, sembrava composta da marziani. Domenica si presenterà l’occasione per il riscatto nel contesto di un match che, peraltro, classifica alla mano rappresenta uno scontro diretto in chiave Play Off.

