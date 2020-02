ZANIMACCHIA (Juventus U23): “Pronti a dare il massimo per la finale di Coppa”

Impresa centrata per la Juventus Under 12 in semifinale di Coppa Italia Serie C, ribaltando il passivo di 2-0 dell’andata contro la Feralpisalò. Grande protagonista Luca Zanimacchia, autore di una doppietta:

“Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Al ritorno abbiamo dimostrato quello che abbiamo in parte fatto anche all’andata. Ci abbiamo creduto e l’abbiamo preparata bene. Sicuramente è una serata positiva, ora daremo il massimo per la finale”, le parole di Zanimacchia riprese da tuttojuve.com.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***