Sono stati designati gli arbitri per la 30/a giornata del girone C di Serie C. La partita Bisceglie-Catania, in programma domenica 8 marzo alle ore 15:00 presso lo stadio “Gustavo Ventura”, sarà diretta da Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino. Assistenti Rosario Caso (Nocera Inferiore) e Fabio Mattia Festa (Avellino). Nessun precedente per le due squadre con il “fischietto” campano.

