CATANIA: ecco le partite al momento rinviate

A seguito del nuovo decreto del Governo riguardante l’emergenza Coronavirus, dopo che in un primo momento si era deciso di giocare a parte chiuse sono quattro le partite che il Catania sarà costretto a non disputare vista la decisione di sospendere il campionato. Si dovrebbe riprendere il 5 aprile in occasione di Casertana-Catania, ma dipende da come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Al momento ecco le gare dei rossazzurri “stoppate” dagli organi competenti:

15.03. 15:00 Bari – Catania

22.03. 15:00 Catania – Paganese

25.03. 20:45 Sicula Leonzio – Catania

29.03. 17:30 Catania – Catanzaro

