MBENDE: 30/a giornata, inserito nella Top 11 del girone C

Se Cristiano Lucarelli è stato indicato come migliore allenatore nella 30/a giornata del girone C di Serie C, per quanto concerne i calciatori principali protagonisti spicca Emmanuel Mbende. Il difensore figura, infatti, nella speciale Top 11 di tuttoc.com che valuta così la prestazione offerta da Mbende sul campo del Bisceglie: “In grande crescita il centrale rossoazzurro. Nella bella gara vinta dagli etnei sicuramente è un baluardo da non sottovalutare. Chiude bene tutti gli spazi ed è sempre ordinato”.

