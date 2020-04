CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in Serie C dal 2015, Calil e Calderini ancora decisivi

Successo con brivido finale per il Catania impelagato in Lega Pro nella stagione 2015-16. Dopo aver azzerato in tre partite i punti di penalizzazione, il 27 ottobre 2015 i rossazzurri furono messi a dura prova dal Martina Franca di fronte a undicimila spettatori che affollarono gli spalti del “Massimino”. I rossazzurri ebbero ragione della “scorbutica” compagine pugliese per merito di Caetano Calil (doppietta) ed Elio Calderini, all’epoca quanto mai decisivi per le sorti della squadra di Pancaro.

Sin dai primi minuti il Catania provò a scardinare la retroguardia ospite puntando sul fraseggio corto, con il mediano di scuola atalantina Agazzi a dettare i tempi della manovra e Scarsella e Lulli partecipi in fase offensiva. I primi due gol nacquero proprio dall’inventiva delle due mezzali: all’11 Calil segnò su passaggio di Lulli e al 20′ Calderini realizzò di testa su cross di Scarsella.

Partita in ghiaccio? Macché. Nel secondo tempo il Martina Franca si fece sotto e dapprima accorciò le distanze dagli undici metri con Baclet al 51′ e successivamente pareggiò i conti sempre grazie al francese, sul cui calcio di punizione Bastianoni si fece trovare impreparato (68′). Il Catania non si perse d’animo e pur con un uomo in meno (rosso a Scarsella), si rimboccò le maniche e provò a rimettere la gara su binari favorevoli.

Pancaro si limitò ad effettuare due cambi per ruolo e per di più fu costretto a richiamare in panca Castiglia per infortunio. Gli sforzi del Catania furono premiati al 78′: lancio dai trenta metri di Agazzi a cercare Russotto, il quale colpì di testa laddove era ben piazzato un Calil lesto a spedire in rete il pallone del definitivo 3-2. Nel finale il Martina Franca ebbe di che rammaricarsi per una doppia occasione fallita: Bastianoni prima e Garufo poi riuscirono a salvare porta e risultato.

