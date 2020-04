SERIE C – Magoni (D.S. Renate): “Promozioni e retrocessioni? Tutti dovranno lasciare qualcosa sul piatto…”

Il tema di una ipotetica Serie C d’élite per 20 squadre viene affrontato da diversi addetti ai lavori, come nel caso del Direttore Sportivo del Renate Oscar Magoni, intervenuto ai microfoni di tuttoc.com parlando anche di un ipotetico annullamento del torneo:

“Serie C d’élite? Se vogliamo ragionarci su, è normale che guardando la tifoseria non potremmo esserci. Ma guardando i risultati sul campo sì: per meriti sportivi valiamo molto più di tante altre squadre blasonate. E poi noi da 10 anni siamo in C, da 10 anni abbiamo i bilanci a posto, abbiamo avuto più alti che bassi in questa lunga avventura. Quindi chi stabilisce chi è l’élite o meno? Mi sembra una proposta difficile da applicare anche perché stabilire le 20 squadre sembra molto complicato. Il problema resta su cosa dovrebbe esprimere un campionato d’elite e cosa un campionato di C normale. Non è una proposta ben definita al momento, quando lo sarà ci ragioneremo. Al momento il livello tecnico della Serie C è alto, chi vuole fa giocare i giovani, i risultati non sono così scontati.

Per me il campionato è da annullare, senza promozioni e retrocessioni. Anche se è giusto dire che il Monza il campionato lo vincerebbe comunque e merita la categoria superiore. Ha un margine pazzesco ed è sempre stato davanti. Però riuscire a mettere insieme le idee di 60 società con esigenze diverse è impossibile: c’è chi vuole salire, chi vuole evitare di scendere, e così via. Tutti dovranno lasciare sul piatto qualcosa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***