CESSIONE CATANIA: trattativa entra nel vivo, dentro o fuori. Giovedì conferenza stampa Pellegrino

16 gennaio 2020. A distanza di poco più di due mesi, torna a farsi vivo il ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’. Allora fu reso noto l’invio della Pec contenente la manifestazione d’interesse con i documenti richiesti dal Catania Calcio. Il giorno immediatamente successivo, tuttavia, Finaria chiarì di avere ricevuto solo in parte la documentazione prevista e richiesta e che lo stesso Comitato si fosse peraltro riservato di integrare successivamente quanto prodotto. Bene. Oggi una nuova comunicazione del Comitato, coordinato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, ha formalizzato l’invio della manifestazione di interesse con offerta di acquisto dopo avere analizzato con scrupolosa attenzione i bilanci del club

Stavolta siamo, pertanto, in presenza di una proposta concreta che dovrà essere valutata dall’attuale Presidente Gianluca Astorina, il quale ricopre anche l’incarico di liquidatore di Finaria, ed è stata fatta pervenire inoltre alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania, specificamente all’avvocato Alessandra Leggio e al dottore commercialista Niccolò Notarbartolo, commissari liquidatori nominati per Finaria dal Tribunale etneo.

Novità importanti all’orizzonte perchè l’offerta presentata dalla cordata – composta da figure del territorio imprenditoriale catanese ma non solo (escluso l’attuale patron della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi, ndr) – assume un peso economico rilevante ed include il pacchetto Torre del Grifo Village. La stessa cordata s’impegna, oltretutto, a sanare la difficile situazione debitoria rispettando i requisiti della vigente normativa Figc in merito all’acquisizione di quote di società professionistiche. La trattativa, dunque, entra nel vivo in un momento forse decisivo per la prosecuzione della storia del Calcio Catania 1946, matricola federale 11.700. Ulteriori approfondimenti verranno forniti giovedì 2 aprile alle ore 17.30 da Maurizio Pellegrino, nel corso di una diretta sulla pagina Facebook di Futura Production.

