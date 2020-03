CATANIA – VIBONESE: sondaggio chiuso, Pinto migliore rossazzurro in campo

Un’ampia fetta di votanti al nostro consueto sondaggio non ha dubbi nel ritenere il laterale sinistro Giovanni Pinto il migliore in campo tra le fila del Catania, in occasione del vittorioso confronto con la Vibonese. Autore del meraviglioso e decisivo assist a beneficio di Andrea Mazzarani, Pinto ha sfoderato un’eccellente prestazione confermando di attraversare un buonissimo momento di forma. Secondo e terzo gradino del podio per Alessio Curcio ed il già citato Mazzarani.

