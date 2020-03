CALCIO SICILIANO: amarezza Trapani. Bene Catania e Leonzio. Il Palermo cala il poker, Arcidiacono trascina l’ACR Messina

Tra le principali formazioni del calcio siciliano, in Serie B non sorride il Trapani che pareggia 2-2 a Castellammare con non poco rammarico. I granata, infatti, in vantaggio di due reti contro la Juve Stabia per effetto dei gol di Pettinari e Taugourdeau, subiscono il pari tra il 67′ e 81′ in virtù dei gol di Tonucci e Forte. Trapani sempre in zona retrocessione, al penultimo posto in classifica. Nel campionato di Lega Pro, vincono Catania e Sicula Leonzio per 2-1 rispettivamente al cospetto di Vibonese e Rieti. Come spesso accade ultimamente, Lescano grande protagonista tra le fila bianconere. In D il Palermo cala il poker contro il malcapitato Nola mantenendo la vetta a +7 dal Savoia. Felici ed una tripletta di Floriano firmano il 4-0. Pari nel derby tra Acireale ed FC Messina, mentre l’ACR vince un incontro combattuto con il Licata imponendosi per 3-2, trascinato dal catanese Arcidiacono.

