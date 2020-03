CONTRATTI IN SCADENZA: da Marchese a Beleck, la situazione aggiornata in casa Catania

Si avvicina la scadenza dei contratti a giugno. Una decina di giocatori sono andati via alla riapertura del calciomercato con pochi innesti ed alcune scadenze fra tre mesi. Ci sono da sciogliere anche i nodi legati al rientro dal prestito alla Sambenedettese di Federico Angiulli a fine stagione e l’eventuale riscatto della Triestina del cartellino di Vincenzo Sarno, ancora formalmente un calciatore di proprietà del Catania (alla quinta presenza in maglia alabardata scatterà l’obbligo di riscatto, ma verrebbe meno qualora il campionato venisse definitivamente sospeso senza disputare i Play Off, ipotesi comunque remota). Ecco, calciatore per calciatore, la situazione aggiornata:

SCADENZA GIUGNO 2020

Marco Biagianti

Giuseppe Rizzo (opzione per un anno)

Andrea Esposito

Giovanni Marchese

Gabriele Capanni (prestito secco)

Steve Beleck

SCADENZA GIUGNO 2021

Tommaso Silvestri

Davis Curiale

Jacopo Furlan

Andrea Mazzarani

Emmanuel Mbende

Nana Welbeck

Lorenzo Saporetti

Giovanni Pinto

Mario Noce

Kevin Biondi

Miguel Ángel Martínez

Francesco Salandria

Alessio Curcio

Bruno Vicente

Kalifa Manneh

Federico Angiulli (in prestito secco alla Sambenedettese)

Vincenzo Sarno (in prestito alla Triestina, obbligo riscatto alla quinta presenza)

SCADENZA GIUGNO 2022

Jacopo Dall’Oglio

Luca Calapai

Davide Di Molfetta

Maks Barisic

