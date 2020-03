CORONAVIRUS: controlli Polizia, superata quota 70mila persone denunciate

Nella giornata di ieri le Forze di polizia in Italia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio di Coronavirus, 223.633 persone e 9.888 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 91.129, denunciati 104 esercenti e sospesa l’attività di 19 esercizi commerciali. Salgono così a 1.650.644 le persone controllate dall’11 al 20 marzo 2020, 70.973 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 1.600 le denunce ex articolo 495 C. P., 834.661 gli esercizi commerciali controllati e 1.977 i titolari denunciati.

