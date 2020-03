CORONAVIRUS: Serie A, lo juventino Dybala positivo e Ronaldo manda l’ennesimo appello

Attraverso un post su Twitter Paulo Dybala, attaccante della Juventus e della Nazionale argentina, ha ufficializzato la sua positività (e quella della sua ragazza Oriana Sabatini) al Coronavirus:

“Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia Oriana che io siamo risultati positivi. Per fortuna siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi e un saluto a tutti”.

A proposito della diffusione del virus, lo juventino Cristiano Ronaldo continua a mandare appelli ai tifosi via Instagram: “Se hai mai sognato di giocare per milioni di persone in giro per il mondo, adesso è la tua occasione. Gioca in casa, gioca per il mondo”.

