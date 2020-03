CORONAVIRUS – Galli (Ospedale Sacco di Milano): “Possiamo ancora fermare i nuovi focolai al Centro-Sud. Campionato? Si pensi già alla prossima stagione…”

Massimo Galli, Direttore responsabile del dipartimento di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano a ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio:

“I dati del Centro-Sud? Abbiamo ancora la grande occasione di fermare i nuovi focolai, se si riuscirà a fare una politica di controllo sui contatti dei nuovi positivi. Se ci si riesce, si fermerà il dilagare del virus. Molte aree avrebbero più difficoltà ad affrontarlo rispetto a quanto accaduto al Nord. Se non si riuscirà in questo, sarà un periodo duro. Se riusciamo a contenere validamente, siamo nella condizione di poter sperare di cavarcela in un tempo ragionevole, che comunque è tutt’altro che trascurabile e che non potrà essere breve. I numeri attuali ci fanno dire questo. Prima di settembre-ottobre complicato riaprire uno stadio? Si deve pensare già alla prossima stagione, lo dico con dolore”.

